Table rouennaise, L’Essentiel en trois mots : bon, accueillant et pas cher

A midi, on y retrouve une clientèle de “bureaux”, travailleurs réunis autour d’un bon plat, dans une ambiance sympathique. Avec une décoration intelligente et un service souriant, ce restaurant sait recevoir, pour un rapport qualité-prix excellent.

Une bonne cuisine à petit prix

A midi, ainsi, l’entrée-plat-dessert est proposé à 14,90 € et l’entrée-plat ou le plat-dessert à seulement 11,50 €. La carte révèle elle aussi des plats très abordables, mais on est loin de la brasserie bas de gamme. En entrée, ce jour-là, le chef propose par exemple une terrine de poisson à la provençale ou une tarte fine au parmesan et aux tomates farcies. En plat, une escalope de volaille dans sa sauce au cidre, servie avec du riz, fera mon bonheur. La cuisson est impeccable, la viande tendre et la sauce ne manque pas de charme. On sent beaucoup d’attention dans cette cuisine, simple mais savoureuse.

En dessert : un crumble aux pommes, un grand classique sans lourdeur, où le fruit garde une place centrale. Bref, une bonne adresse à recommander rive gauche.

Pratique. L’Essentiel, 16 Quai Cavelier de la Salle, à Rouen. Tél. 02 35 73 04 99.