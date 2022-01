Tendance Ouest partenaire du Salon de l'Habitat et de la Gastronomie d'Alençon

Plus de 80 exposants seront ce week-end au Salon de l'Habitat et de la Gastronomie: construction, rénovation, éco-construction, énergie, jardinage mais aussi cuisine et gastronomie au programme de ces 3 prochains jours à Alençon.

Gagnez vos entrées par sms, envoyez le code ORNE au 7 11 12 (0.50€ + coût d'envoi du message).

Ce samedi matin, entre 9h30 et 12h, retrouvez Eric Mas de la rédaction de Tendance Ouest en direct du Salon avec de nombreux invités tout au long de la matinée.

Dans les allées du Salon, jouez sur l'espace Tendance Ouest pour remporter votre ensemble écran Led 106 cm (599€) et votre home cinéma LG (249€) avec Espace Demarq / Literie Market à Arçonnay.