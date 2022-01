Loud Like Love de Placebo : l'album de la semaine de 100% Ouest

Loud Like Love de Placebo arrive ce 16 septembre. Le premier extrait Too Many Friends est déjà sur en écoute sur Tendance Ouest. Nous les avions quittés en 2009 et Brian Molko & sa bande nous annoncent un retour gagnant.

Le groupe britannique, révélé au grand public par les tubes "The Bitter End", "This Picture" et "Protect me from what I Want", au milieu des années 2000 ne semblait pas retrouver son rock puissant et flamboyant.

Le premier extrait Too Many Friends offre un clip quasi-interactif, puisqu'il incite le spectateur à découvrir une scène de crime et à se forger sa propre intrigue !

Le coup de coeur de 100% Ouest Placebo avec leur 7ème album : Loud Like Love.