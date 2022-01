Le film du jour: Le majordome

C'est un film qu'on annonce candidat à la course aux oscars qui est sorti mercredi. « Le majordome » de Lee Daniels avec Forest Whitaker et Oprah Winfrey.

Pourquoi oscarisable ? Parce que ce film est basé sur une histoire vraie, qu'il raconte pas loin de 80 ans d'histoire américaine vu par « un homme lambda » dans le saint des saints : la Maison Blanche. Et qu'il montre l'évolution des lois sur les droits des noirs américains.

Il y a de très bonnes choses dans ce film, Forest Whitaker, même si on en a l'habitude est très bon dans son rôle. Son personnage a vécu l'enfer de l'esclavagisme dans le sud, où la vie des esclaves dépendait bu bon vouloir de leur maître blanc.

A force de travail, de sacrifice et de chance il arrive à gravir les échelons sociaux et se retrouve à servir de nombreux présidents en 30 ans de carrière.

Mais la lutte pour les droits, ce sont finalement ses fils qui la livrent. Alors que lui fait tout pour bien faire son job et ne pas avoir d'histoires, on verra la lutte des noirs pour leurs droits et leur égalité dans la société avec les actions des enfants. Martin Luther Kink, les black panthers, du pacifiste au radical, du sitting à la manifestation, c'est un film avec 2 histoires parallèles. L'univers feutré et neutre du service contre l'action concrète.

Le film est du coup un peu bancal par moments avec du flottement, un manque de lien entre certaines scènes qui peut entraîner un peu de longueur. A défaut de profondeur, c'est parfois juste un portrait qui est dressé sans réelle interrogation. Dans le film aussi on ne connaîtra jamais réellement son avis.

L'histoire a le mérite de nous rappeler qu'il n 'y pas si longtemps la discrimination était commune et défendue par la loi. Heureusement les choses changent, même si on a besoin de bousculer pour ça.

En revanche, la fin du film est quelque peu moralisatrice et c'est dommage le film n'avait pas besoin de ça. Troublante aussi est cette comparaison hasardeuse entre les camps de concentration nazi et l'esclavagisme américain.

Au final, nous avons une histoire servie par d'excellents comédiens. Le film permet de ne pas oublier les moments sombres de l'Amérique sans en faire trop. Un bon film, mais qui semble en dessous de l'oscar, quoi qu'on en dise.