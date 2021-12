Gagnez vos places pour le festival Au Son d'Euh Lo dans 100% Ouest

Tendance Ouest radio partenaire du Festival Au Son d'Euh Lo vous fait gagner vos précieux billets pour le festival !

Ne manquez pas ce vendredi et samedi à plus de 13 concerts à Tessy-sur-Vire : SKANKA, LeSpark, Colovill, Morning Hills, Les Mouf Mouf, Les Spadassins et plein d'autres. Toute la programmation sur le site du festival.

Rendez-vous dès ce soir entre 20h00 et 00h00 dans 100% Ouest avec Ilias pour tenter de remporter vos places !