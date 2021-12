Une glace goût "Facebook" !

Après avoir remarqué que sa fille était complètement accro au réseau social, un glacier croate a décidé de faire parler de lui en versant du sirop bleu sur de la glace à la vanille et de l'appeler tout simplement "Facebook", selon un article du site PSFK.

Cette glace "sociale" aurait un goût de chewing-gum et de bonbon selon le site.

Par contre, les frères Admir et Ibi Adil du glacier Valentino n'ont pas encore demandé la permission d'utiliser ce nom à Mark Zuckerberg, ce qui pourrait ne pas être nécessaire car ce parfum ne fait pas l'unanimité. Après avoir posté sur Facebook, le 6 septembre, une image de la glace sensée "buzzer", le nombre de mentions "j'aime" était encore très restreint au 9 septembre, pour ne pas dire ridiculement petit.

Par contre, l'idée de transformer le monde virtuel en confiserie glacée n'est pas nouvelle comme l'a noté le site Slate.com. En 2010, un glacier du Massachusetts appelé Toscanini’s a même conçu un parfum appelé "Internet" à partir de glace à la vanille et de bonbons "Nerd".

Les journalistes de Slate.com ont décidé d'aller plus loin et se sont même amusés à imaginer à quoi pourraient ressembler d'autres glaces inspirées des grandes firmes de la toile.

Par exemple, ils pensent qu'Instagram serait de "couleur sépia", et aurait le même goût que les "bonnes vieilles glace d'antan". Microsoft serait plein de "bugs" et souvent proposée en entreprise; Tumblr offrirait "une belle cascade de différents goûts et des petits morceaux osés par-ci par-là"; et Twitter serait un mélange de M&M’s, de cacahuètes ici et là, et des bouts d'Oreo.