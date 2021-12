Incendie dans le centre-ville de Cherbourg : la salubrité étudiée

Un incendie s'est déclaré vers 12h30 lundi 9 septembre, dans un immeuble de la rue Henri-Dunant, en plein centre-ville de Cherbourg.

Les pompiers sont intervenus rapidement et ont pu évacuer 4 occupants de l'immeuble, incommodés par les fumées. L'un d'eux a été transporté à l'hôpital par précaution.

Le feu aurait pris dans les espaces communs de l'immeuble. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet incendie et l'état de salubrité et de sécurité de l'immeuble.