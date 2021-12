Cambriolages à la foire de Lessay, la Préfète de la Manche s'exprime

Au lendemain de l'édition 2013 de la foire de Lessay et des vives polémiques sur la présence massive des gens du voyage et des deux cambriolages, Danièle Montmasson, préfète de la Manche, n'a pas apprécié les attaques en direction des pouvoirs publics. Elle a tenu à faire le point et souhaite rencontrer le maire de Lessay Claude Tarin.