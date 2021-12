Le film du jour: White house down

Place à un film d'action aujourd'hui : White house down, du réalisateur de films catastrophe "Independance day", "2012" ou encore "le jour d'après", j'ai nommé Roland Emmerich.

Roland Emmerich n'y est peut-être pour rien, mais il y a quelques mois, en mars, sortait sur grand écran « la chute de la maison blanche » (traduction de white house down d'ailleurs). Pas de bol, le scénario est presque le même. Des terroristes arrivent à s'infiltrer dans la maison blanche, ils prennent le contrôle du bunker présidentiel grâce à une trahison et le président doit rester vivant pour utiliser les codes nucléaires. Fort heureusement il y a toujours un gars ultra-compétent enfermé avec les méchants qui va pouvoir sauver le monde.

A la place de Gérard Butler, on a Channing Tatum. Pas le même charisme mais il s'en sort quand même. Un qui a la classe, c'est Jamie Fox dans le rôle du président Stevens. Un Obama encore plus cool.

Qu'est ce qui nous fera nous intéresser à ce film alors ? Les effets spéciaux tout d'abord, à la hauteur des précédentes réalisations de Roland Emerich, avec toutefois une amplitude limitée à la maison blanche. Pas mal de situations différentes aussi, outre les fusillades, il y a des courses poursuites en limousine blindée, l'air force one, des hélicos, des bombes... Ca pète de partout !

La présence d'un peu d'humour pour dérider la situation est à noter. . La petite pointe d'originalité ? La fille du héros gros bras est une geek, mais de politique ! Pas courant à 11 ans.





Un blockbuster estival de plus, mais plutôt bien léché. On ne sera pas déçu en y allant, mais rien de nouveau sous la lune. A réserver aux fans du genre, les autres n'auront pas assez de surprise. White house down, actuellement au cinéma.