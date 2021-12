The Three Lions Pub, tout près du port de Caen

Le midi, l'établissement propose un service de restauration et affiche la couleur sur sa carte : "Tout est fait maison". Ce jour-là, deux plats du jour (7,50€) : un poulet basquaise et la raie du chef. Le ton est donné. En optant pour une tourte à l'agneau en entrée et un tiramisu en dessert, l'addition représente un total de 13€. Raisonnable. Ma curiosité me pousse à choisir cependant un "burger normand" (11,50€), servi avec des frites.

En plus du traditionnel steack haché, on y découvre de l'andouille et du camembert. Bref, ce n'est pas un plat pour les appétits de moineau ! Accompagné d'un verre de Côtes du Rhône (3,20€), l'ensemble passe vraiment bien. "Nous avons inventé le burger normand hier", me confie fièrement le serveur.

So British

En dessert, il n'y a malheureusement plus de tiramisu. J'hésite entre un cheese cake (4,90€) ou un crumble pomme chocolat (4€). J'arrête finalement mon choix sur ce dernier. En l'attendant, je jette un coup d'oeil à la décoration. Des notes vertes et rouges au mur renforcent les accents très british du The Three Lions Pub. Avec un café, je règle une note de 20 € et l'envie de revenir un soir, tester le pub !



Pratique. The Three Lions Pub, 15, rue de l'Engannerie à Caen. Tél. 02 61 32 06 95.