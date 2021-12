100% Ouest, le coup de coeur musical : Micky Green

L'Australienne, Parisienne d'adoption nous a laissés un peu sur sa faim avec son dernier opus : "Honky Tonky". Après avoir mûrement réfléchi pendant 3 ans, Micky Green est en panne d'inspiration, d'influences. Elle semble se chercher, trouver un nouvel élan qui donnera de l'air à sa carrière.

Et pour cause, en cette rentrée Micky Green se sent pousser des ailes. Finies les sonorités harmonieuses, douces parfois redondantes, ennuyantes disons le franchement. Ici, l'Australienne revient avec un tout nouvel univers.

Sur fond de ballades pop groovy, la modeuse présente son nouvel opus "In Between". S'inscrire dans l'air du temps entre ambiance vintage et années 90 voici un savant mélange d'une fashionista en vogue.

C'est univers bariolé, entre chic luxure, hot dogs et couleurs flashy Micky Green revient très fort sur le devant de la scène.

100% Ouest vous présente son nouveau clip "In Between" extrait de l'album : "Daddy I don't want to get married !" dans les bacs le 21 octobre !



Micky Green est en concert près de chez nous le 14 novembre prochain au Big Band Café à Hérouville Saint Clair. A NE PAS MANQUER !