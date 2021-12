100% Ouest : l'idée concert de ce week-end ? Jenifer à Mézidon-Canon

Bas les masques, Jenifer troque sa célèbre tenue de jury d'un télécrochet populaire pour celle d'une artiste qui enflamme les foules. La sulfureuse et timide à la fois chanteuse est en tournée pour promouvoir son dernier album "L'amour et Moi".

Aux sonorités electro-pop, Jenifer s'inscrit dans l'ère du temps avec un album qui incite le désir, la passion et la fraîcheur. Ici, la jeune, mais non moins expérimentée, chanteuse ne semble plus croire à l'amour, elle le rejette préférant sans doute jubiler d'une liberté de ses sentimens.

Pour la production, elle rencontre alors l'excellent Silvio Lisbonne, moitié du duo Mutine, pour le single "Sur le Fil". Leur complicité est telle qu’il produira entièrement ce 5e album. N'omettons pas la plume de Yohann Malory qui signe la plupart de ses textes.

Jenifer est en concert à la Loco à Caen ce vendredi. Réservations : http://www.laloco.fr/

100% Ouest ne résiste pas à vous faire réécouter ce titre locomotive de l'album : Sur le fil. un rythme entraînant qui en live vous poussera à danser et chanter avec elle.