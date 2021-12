100% Ouest : découvrez la programmation du Big Band Café !

C'est une saison riche en événements qui attend le BBC, le Big Band Café. Un lieu hautement recommandé si vous désirez partager un moment convivial entre amis autour d'un verre en appréciant de talentueux artistes.

C'est la scène de musiques actuelles avec plus de 600 places, elle vous propose entre 60 et 70 concerts par an, entre septembre et juin.

De l'artiste découverte aux têtes d'affiche confirmées, du rock au reggae en passant par la chanson, le blues, la soul ou encore le folk, c'est toutes les mélodies, les harmonies, les styles actuells qui y sont à l'honneur !

Inutile de vous préciser qu'il y en a pour tous les goûts au BBC. Au menu de cette année :

En entrée

SEPTEMBRE : le 21 BIGBANDELIK, le 24 STAFF BENDA BILILI, le 28 : DUB LITIVY + KIRADEN + ROOTS MEDIATION

En plat

OCTOBRE : le 05 MACABRE RECORDS, le 25 PETER & THE TASTE TUBE BABIES, le 26 BBC BLUES CLUB

On passe au fromage ?

NOVEMBRE : le 07 FESTIVAL LES INROCKS (coup dele 21 YUKSEK + JUVENILES (coup dedécouverte), le 26 FM BELFAST et le 29 MILOW.

Et au dessert enfin pour cloturer parfaitement l'année :

DECEMBRE : le 01 AGNES OBEL, le 06 HILIGHT TRIBE et OLDELAF le 13.

100% Ouest est allé interviewer Paul Langeois, directeur et programmateur du BBC.