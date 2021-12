Homeland saison 3 fuite sur internet

Premier épisode de la troisième saison de "Homeland", "Tin Man is Down" ne devait être révélé au public américain que le 29 septembre prochain. Mais une copie de travail circule actuellement illégalement sur internet.

Proposé avec des effets spéciaux pas tout a fait terminés et sans générique, l'épisode a néanmoins rapidement intéressé les pirates. En seulement 24 heures, plus de 100.000 téléchargements ont été dénombrés. Pas étonnant au regard des 2,4 millions de clics illégaux que le drama a engendré sur l'ensemble de 2012, devenant l'une des séries les plus piratées de l'année.

La 20th Century Fox, qui produit "Homeland" via sa branche télévisuelle Fox 21, s'est mise à la recherche du ou des coupables de cette fuite. L'épisode en question sera diffusé, dans une version complètement achevée, le 29 septembre prochain sur Showtime.