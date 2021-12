Le repaire des nones : un sans-faute dans le Vaugueux

Il a ouvert début juin dans la rue du Vaugueux. Sa carte de visite en dit l’essentiel : une ancienne balance, du pain traditionnel et des œufs : comme pour mettre en avant sa cuisine bien proportionnée, de produits frais et authentiques.

Fin, léger et original

L’accueil est chaleureux et les couverts joliment ouvragés. Ce midi à la carte, trois entrées, trois plats, et trois desserts (10,50€ un plat, 13€ deux plats, 16€ trois plats le midi). Mais quels plats ! J’ai choisi la terrine maison, qui porte bien son nom, mais n’ai pas pu résister aux autres entrées de mes voisins : une salade marocaine aux accents bien exotiques, un confit froid aux légumes du sud et câpres. “Les légumes viennent de notre maraîcher de Lion-sur-mer”, précise la personne qui nous sert. On l’aurait presque deviné. Sauté de porc gingembre et ananas, morue à la portugaise ou canard et carottes confites ? Le choix est cornélien. Là encore, j’ai la chance de tout goûter. Pas un plat n’éclipse l’autre. Et poussé par la curiosité, je m’engage même pour un dessert : une tarte au chocolat et aux épices. Fin, léger et original, je ne le regrette pas. C’est assez rare pour le signaler : ce midi, c’est un sans-faute.

Pratique. Le Repaire des nones, 3 bis rue du Vaugueux. Tél. 02 50 01 00 39.