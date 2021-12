Table rouennaise : avec La Fabrik, vue directe sur la Seine

Grande terrasse, vue sur les péniches, belle salle intérieure à la décoration bien choisie. Agréable. Tout comme le service, pro et rapide.

Pro et élégant

Le midi, les formules du jour permettent de se faire plaisir sans maltraiter son porte-monnaie. L’entrée du jour/plat du jour, ou plat du jour/dessert du jour : 12,90 €. Le trio complet : 15,90 €. Votre menu vous est en revanche imposé.

Ce midi, le chef propose une tomate farcie en entrée, légèrement tiède, une belle salade avec deux sortes de melon et jambon cru. Simple, frais et convaincant, en ce jour d’été. En dessert, on me sert une île flottante nappée de marmelade. Encore une fois, La Fabrik fait dans la sobriété élégante et efficace.

Mon voisin de table a opté pour un plat à la carte, un pavé de saumon mariné aux herbes fraîches accompagné de riz (14,50 €). Cuisson parfaite, sauce délicate et présentation de qualité.

A La Fabrik, si vous souhaitant profiter pleinement des qualités du chef, prévoyez tout de même un budget conséquent (plus de 20 €).

Pratique. Hangar 1, espace des Marégraphes. Ouvert tous les jours. Soirées DJ’s Sets les jeudis, vendredis et samedis. Bar en soirée.

http://www.fabrik-rouen.fr/fr/official-site.php