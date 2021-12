Justin Timberlake produit un remake musical et s'imagine défiant Batman

Depuis "Alpha Dog" en 2006, le 7e art sourit largement à l'ancien des NSYNC, grâce à des rôles de choix dans "The Social Network" (2010) ou encore "Bad Teacher" (2011).

D'après Thewrap.com, Justin Timberlake serait prêt à passer le cap de la production, en s'impliquant dans un remake du "Temps du rock'n'roll" ("The Idolmaker" en VO), un film musical de Taylor Hackford sorti en 1980 autour de la vie d'un agent musical des années 1950.

L'acteur Ryan Gosling avait flirté avec la mise en scène du film en 2011, avant de faire machine arrière pour tourner dans "The Place Beyond the Pines" et "Gangster Squad". Il ne serait pas exclu que le Canadien revienne pour diriger ce projet des studios MGM, laisse entendre le site spécialisé.

Un avis sur Batman

Agé de 32 ans, Justin Timberlake est aussi au cœur des débats suite à une interview accordée à la station Fresh 102.7. Interrogé sur le prochain "Batman", l'acteur-chanteur a déclaré ne pas se voir en super-héros de cinéma.

Il s'est en revanche montré ouvert à un rôle de méchant. Timberlake a cité l'exemple de l'Homme-mystère (parfois appelé Le Sphinx), un célèbre antagoniste du Chevalier noir de Gotham City. Jim Carrey avait prêté ses traits à ce personnage amateur d'énigmes tordues en 1995 pour "Batman Forever" de Joel Schumacher.