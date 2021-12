Mika, nouveau coach de "The Voice"

Mika intégrerait le jury de "The Voice" l'année prochaine, profitant du fauteuil laissé vacant par le guitariste de Téléphone. TF1 et Shine Productions devraient officialiser l'annonce dans les prochains jours, à en croire le quotidien.

Pop star anglo-libanaise au rayonnement international, l'interprète de "Relax, Take it Easy" et "Grace Kelly" avait déjà été approché au lancement de l'émission. Alors en pleine sortie de son dernier album, l'artiste avait dû décliner la proposition.

TF1 et la production sont finalement parvenus à le convaincre de rejoindre l'émission lors de la troisième édition, dont le tournage débuterait en novembre. Louis Bertignac préférerait profiter de la notoriété acquise grâce au programme pour partir en tournée le 7 septembre prochain et se pencher sur la conception d'un nouvel album.

Mika rejoindrait Jenifer, Garou et Florent Pagny qui rempileraient pour une saison supplémentaire.