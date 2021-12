Table rouennaise : un très attachant Vieux Carré

Dans la rue Ganterie, Le Vieux Carré possède de mystérieux pouvoirs magiques, d'attraction tout du moins, qui vous feront adorer ce lieu.

Un accueil chaleureux

Si certains préfèrent voir dans le Vieux Carré l'un des plus agréables salons de thé rouennais, c'est aussi un restaurant qui mérite de s'y attarder. D'abord parce que l'accueil est irréprochable et chaleureux, à l'image de la décoration de l'endroit, délicieusement "vintage". Le midi, pour 14,50 €, vous avez le droit à la formule entrée-plat ou plat-dessert, agrémentée d'un verre de vin (facilement remplaçable par une eau minérale ou un café).

Originalité et légerté au menu. Ce jour-là, le chef proposait ainsi des œufs cocotte au pesto, un velouté de petits pois à la menthe ou encore des rillettes de harengs doux. En plat : omelette au camembert, papillotte de cabillaud ou rôti de porc, sauce au thon. Ce dernier ne m'a pas déçu : viande tendre se mariant à la perfection avec le poisson en sauce, et délicate salade de pommes de terre froides. En dessert, c'est à choisir dans une sélection de gâteaux, tartes et autres douceurs maison.

Pratique. Le Vieux Carré, 34 Rue Ganterie, à Rouen. Tél. 02 35 71 67 70. Internet : www.hotel-vieux-carre.com