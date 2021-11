Un voilier remorqué entre le Cap Lévi et Cherbourg

Le lundi 5 août, en milieu d'après-midi, Kambo III, un voilier de six mètres, lance un appel de détresse, car il est en grande difficulté entre le cap Lévi et Cherbourg.

A son bord, un couple, parti de Carentan. Le Cross Jobourg dépêche sur place le canot de la SNSM Cap Lévi de la station de Fermanville, vers 16h.

Opération sécurisée par l'hélico

Quinze minutes plus tard, le Cap Lévi accoste le voilier afin de mettre un de ces hommes à bord pour le sécuriser et passer la remorque. Une fois le voilier et le couple mis en sécurité le convoi fait route vers le port Chantereyne, dans une mer formée en raison d'un fort coup de vent.

L'EC-225, hélicoptère de la Marine nationale basé à Maupertus a sécurisé les opérations sur zone. Le canot SNSM Cap Lévi rentre à la station du port Pignot à Fermanville, à 18h30.