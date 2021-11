Cherbourg : les bons chiffres de l'office de tourisme

A l'heure de faire le bilan touristique du mois de juillet 2013, l'Office de tourisme de Cherbourg remarque que le tourisme de proximité se développe depuis plusieurs années (un tiers des clients français sont Manchois), et que l'offre gratuite est de plus en plus plébiscitée.

59% de demandes en plus

Ainsi, les visites guidées, balades contées et circuits urbains sont proposés en nombre par l'office, qui par ailleurs enregistre entre juillet 2012 et juillet 2013, une hausse des demandes de 59%, soit 5.000 pour ce mois.

Les Britanniques en majorité

Parmi les clients, les amateurs de vélo/cyclo, de camping-car, et les étrangers sont nombreux. Malgré tout, la clientèle française reste majoritaire à l'Office, 73% contre 27% pour les étrangers. Les Britanniques sont les plus nombreux (54% de la clientèle étrangère soit 715 demandes contre 220 en 2012). Suivent derrière les Allemands (10%), Américains (8%) Belges (7%), Néerlandais (6%) et Irlandais (5%).