Accident de scooter à Sartilly : un appel à témoin lancé

Le 22 juin dernier, à Sartilly, un cyclomotoriste âgé de 14 ans avait été percuté par l'arrière et traîné sur plusieurs mètres par une camionnette. L'automobiliste avait ensuite stoppé son véhicule et s'était enfuit à pied.



Le conducteur, âgé de 31 ans, domicilié à Saint-Pair-sur-Mer, a été mis en examen "pour blessures involontaires, délit de fuite, conduite sous l'emprise de l'alcool et non-assistance à personne en danger". Il a été placé en détention provisoire le 28 juin dernier dans l'attente de son procès.

Scooter vert, camionnette blanche

Cependant, la gendarmerie de Granville tente d'en savoir plus sur les circonstances de la collision. Elle lance un appel à témoin et rappelle les faits, dans un communiqué. L'accident a eu lieu le 22 juin au lieu dit La Ville, à Sartilly, sur la route départementale 973 en direction de Granville. Impliqués dans la collision, le scooter vert et un véhicule de marque Peugeot Expert blanc.

Toute personne ayant assisté à cet accident est invitée à prendre contact avec la gendarmerie de Granville au 02.33.69.28.99.