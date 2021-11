Ville Atlantique de l'année : Caen 3e, Cherbourg 4e

La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique, créée en 2000, réunit plus de 100 villes et collectivités locales et 7 millions d’habitants à travers l'Europe, toutes situées sur la façade atlantique. La présidence est actuellement assurée par le député-maire de Caen, Philippe Duron.

Pour la première fois, cette organisation a décerné le "Prix de la Ville Atlantique de l'Année" lors d'une assemblée générale qui s'est tenue à Saint-Nazaire le 3 et 4 juillet.

Caen et Cherbourg devant Cork et Lisbonne

C'est l'agglomération brestoise Brest Métropole Océane (29) qui a reçu le titre cette année, pour sa "stratégie maritime, pôle majeur en Europe des sciences et techniques de la mer".

Nantes (44) se place en seconde position, puis viennent les villes normandes de Caen (3e) et Cherbourg (4e). Elles devancent ainsi Cork en Irlande, Santander, Saint-Sébastien et Vigo en Espagne, et Lisbonne au Portugal.