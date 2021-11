La Tendance de l'été: les nouveaux thés glacés

Avec la multiplication des bars à thé à Paris et dans tout l'Hexagone, les Français apprivoisent de plus en plus la boisson "so british". S'ils ont l'habitude d'en boire le soir pour mieux s'endormir ou plutôt l'hiver pour se réchauffer, cet été, le thé devient glacé grâce à une multitude de recettes désaltérantes.