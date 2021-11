Deauville célèbrera le 7e Art US avec un parterre de stars à la rentrée

Du 30 août au 8 septembre, Deauville cherchera à embrasser les différentes facettes du cinéma américain, des perles indépendantes et grosses machines bien huilées.



L'ouverture se fera sous les paillettes, avec la projection de "Ma Vie avec Liberace", biographie du flamboyant pianiste Liberace, signée Steven Soderbergh. Le réalisateur viendra présenter le film le 30 août. Il se prêtera au jeu de la leçon de cinéma le lendemain auprès des festivaliers.



Les hommages seront nombreux lors de cette 39e édition. Cate Blanchett, Nicolas Cage et John Travolta seront à la fête, tout comme la productrice Gale Anne Hund et l'acteur de légende Danny Kaye.



Redford, Allen, Howard



Les deux sélections-reines du festival, la "Compétition" et les "Premières", seront bien fournies. Douze longs métrages ont été annoncés pour la course au Grand Prix, réservée aux films indépendants. Cela n'empêchera pas les stars d'être à l'honneur, avec Robert Redford dans "All Is Lost", Sam Rockwell dans "A Single Shot" ou encore Casey Affleck avec "Les Amants du Texas".



Les sensations "Fruitvale Station", "Breath In" et "Short Term 12" brigueront aussi la succession des "Bêtes du sud sauvage" au palmarès. Vincent Lindon présidera le jury chargé de désigner les lauréats.



Du côté des "Premières", dix films ont pour le moment été rassemblés. Outre "Ma vie avec Liberace", projeté en ouverture, les festivaliers pourront découvrir le très attendu "Blue Jasmine" de Woody Allen.



"White House Down" de Roland Emmerich, "Rush" par Ron Howard et "Planes" des studios Pixar déverseront eux aussi leur adrénaline non compétitive sur le festival. À noter la présence de "Wrong Cops" du français Quentin Dupieux dans cette section. La clôture sera assurée par un film encore gardé surprise.



Le 39e Festival du cinéma américain de Deauville s'intéressera aussi aux documentaires avec "Les Docs de l'Oncle Sam". La TV ne sera pas oubliée avec "Deauville Saison 4". Des épisodes de la deuxième saison de "Once Upon a Time" seront projetés. Les sériephiles pourront aussi découvrir "The Following" et "Bates Motel", encore inédits en France.



Découvrir le programme du festival : www.festival-deauville.com