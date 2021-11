Bison Futé voit rouge

Aujourd'hui vendredi 19, le trafic est ORANGE dans le sens des départs et il est déconseillé de ne pas se déplacer jusqu'à 22h. Il est cependant VERT dans le sens des retours.

Demain samedi, le trafic est ROUGE pour les retours et les départs, la circulation devrait être compliquée de 8h à 19h au moins. Conseil : privilégier un déplacement tôt dans la matinée ou différer celui-ci au lendemain.

Dimanche les difficultés de circulation devrait être minimes dans la région. Privilégier cette journée pour vos déplacements.

Les principales difficultés attendues

Aux abords des grandes agglomérations de 16h à 20h ce vendredi et de 08h à 19h, samedi.

Le retour des plages de 18h à 21h dimanche.

Et sur l'A13 à Pont-l’Évêque (Deauville), au péage de Dozulé (Caen et Cabourg), au péage de Beuzeville et à la jonction A13/A131 ce vendredi soir dans le sens des départs, dans les deux sens samedi de 10h à 19h et dans le sens des retours dimanche entre 18h et 23h.

Chantiers perturbateurs

Département du Calvados (14):

N13 - Commune de Loucelles et Sainte-Croix-Grand-Tonne. Axe Caen / Cherbourg. Création d’un giratoire sur D158b. Bretelle de sortie de l’échangeur du « Silo » fermée dans le sens Cherbourg / Caen. Déviation en place. Jusqu’au 26 Juillet 2013. Restrictions maintenues 24/24h et 7/7j.

Département de la Manche (50)

N13 - Commune de Tollevast. Axe Cherbourg / Caen. Travaux de création de deux giratoires. Conditions de circulation modifiées, suivre indications. Jusqu’au 30 Août 2013. Restriction en place 24h/24 et 7j/7.

Département de la Seine-Maritime (76)

D6028 - Commune de Rouen - Fermeture du pont Mathilde Durée indéterminée.

Conseils de sécurité routière pour l’été

Bien préparer son véhicule. Vérifier l’état de la structure des pneumatiques et leur pression, sans oublier ceux de la caravane ou de la remorque s’il y a lieu. Prévoir de s’exercer à tracter la caravane avant de se lancer dans un grand trajet. Prendre la route bien reposé et s’arrêter régulièrement. Privilégier un départ matinal à un départ tardif et souvent nocturne. Une nuit complète de sommeil avant de partir s’impose. Partir en forme, c’est aussi éviter l’alcool, les médicaments incompatibles avec la conduite automobile, les repas copieux et tout ce qui peut contribuer à une perte de vigilance. S’arrêter toutes les deux heures pendant au moins 15 minutes. C’est aussi le moment de changer de conducteur.

Restrictions de circulation des véhicules lourds de plus de 7,5 tonnes

Sur le territoire national, la circulation des véhicules de transport de marchandises dangereuses et non dangereuses de plus de 7,5 tonnes de poids total en charge (PTAC) est interdite :

-le samedi 20 juillet de 07h à 19h

-le dimanche 21 juillet de 00h à 22h