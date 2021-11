Idées de sortie pour le week-end

Tout d'abord ce vendredi et samedi 19 et 20 juillet avec le festival Art Sonic à Briouze, un moment incontournable pour tous les amateurs de musique en plein air dans la région.

S'y côtoieront des artistes comme I AM, Mass Hysteria, Alpha Blondy, Féfé et beaucoup d'autres. Les organisateurs proposeront également des animations pour vos enfants le tout dans un cadre familial et sous le soleil

Samedi 20 et dimanche 21, Tendance Ouest sera également présent à Ouville, pour le championnat de France de Motocross, un rendez-vous à ne pas rater avec de nombreuses animations: freestyle, trial, cracheur de feu, concert, feu d'artifice.

