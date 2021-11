Le 39ème festival du cinéma américain de Deauville se déroulera sur la côte normande du 30 août au 8 septembre et on sait plus aujourd'hui sur la composition du jury 2013.

Le jury sera présidé par Vincent Lindon et sera composé notamment de Lou Doillon, Jean Echenoz, Hélène Fillière, Xavier Giannoli, Pierre Lescure.



Le jury "révélation" sera lui présidé par la scénariste, réalisatrice et comédienne Valérie Donzelli entouré de Laurence Arné, Vincent Lacoste, Géraldine Maillet et Woodkid