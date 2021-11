Tentative de braquage à main armée : un homme de 20 ans interpellé

Mardi 16 juillet, la police de Saint-Lô, a interpellé un jeune homme âgé de 20 ans.

Lors de sa garde à vue il a rapidement reconnu la tentative de braquage d’un bar-tabac à Saint-Lô, « Le Bouloir » le 6 avril dernier.

L’homme était armé, le visage masqué les mains gantées. Connu de la justice des mineurs il n’avait pas fait reparler de lui depuis sa majorité.

Présenté devant un juge ce jeudi 18 juillet, il a été placé en détention provisoire.

Lors de cette agression, le gérant du débit de tabac, était parvenu à s’enfermer dans sa réserve, le braqueur était donc reparti sans butin.

C’est la deuxième fois que ce débit de tabac est la cible d’un braquage. Le premier en décembre 2011, le second en avril dernier.

Cette année dans la Manche, il y a eu 5 braquages ou tentatives de braquage chez des buralistes principalement, un à Saint-lô, un à Tourlaville, un à Cherbourg, un à Pont-Hébert puis un à Agon-Coutainville. Tous ont été élucidés.

Le procureur de la République de Coutances insiste sur les lourdes peines encourues pas ces délinquants.

3 mineurs, âgés de 13 et 17 ans, interpellés à Saint-Lô, 3 vols de friandises et du fond de caisse dans la même boulangerie, en mars avril et mai, et 6 vols à la roulotte. Les 3 braqueurs juniors seront convoqués devant un juge pour enfants le 5 septembre prochain.