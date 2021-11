Déville : les policiers arrêtent de justesse le mari étrangleur

La victime ne cessait de hurler "il va me tuer". C'est pourquoi les riverains de la rue André Martin à Déville-lès-Rouen ont appelé les forces de l'ordre, un peu après 18h30, ce jeudi 18 juillet. Arrivés sur place, les policiers ont entendu des cris, venant d'un immeuble. Mais la porte de l'appartement, blindée, était fermée. Grâce à une massette, donnée par un voisin, ils ont enfin pu pénétrer dans l'habitation.

Les cris avaient cessé et pour cause : l'homme était penché sur le corps de la femme, tout occupé à l'étrangler. Il a été rapidement maîtrisé par les policiers. La victime, âgée d'une cinquantaine d'années, inconsciente, a été réanimée par les pompiers et conduite à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. L'homme, son mari, âgé de 60 ans, a été interpellé par les forces de l'ordre.