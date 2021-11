Le 39e festival de Deauville dévoilé ce matin

Le moment est toujours très attendu par les cinéphiles : la 39e édition du festival du cinéma américain sera dévoilée ce matin dans ses détails au Centre international de Deauville.

On sait d'ores et déjà que le président du jury doit être l'acteur français Vincent Lindon, et qu'on attend les acteurs américains Matt Damon et Michael Douglas, qui viendront présenter le dernier film de Steven Soderbergh dans lequel ils figurent. Le festival du cinéma américain de Deauville, c'est du vendredi 30 août au 8 septembre.