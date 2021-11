Argentan : il met le feu à sa cellule pour obtenir son transfert

Mettre le feu à sa cellule : c'est la seule solution qu'a trouvé un détenu ornais pour obtenir son transfert d'établissement.

Incarcéré à Argentan depuis un peu plus d'un an, cet homme de 28 ans provoque d'abord un incendie dimanche 7 juillet dans sa cellule puis récidive, 2 jours plus tard, alors qu'il est placé dans le quartier disciplinaire du centre de détention.

Il était entendu en comparution immédiate mercredi 16 juillet pour s'expliquer.

La réponse de la justice est sévère : 4 ans de prison... Le détenu pourra au moins changer d'environnement puisqu'il est transféré à la maison d'arrêt de Coulaines dans la Sarthe.