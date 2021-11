Il faut sauver le bleuet sauvage

Le bleuet sauvage est en passe de disparaître des champs depuis près de 50 ans, en raison de l’usage de plus en plus répandu de pesticides. Le bleuet sauvage est plus haut et ses feuilles et ses fleurs sont plus petites que chez son cousin le bleuet des montagnes que l’on trouve plus volontiers dans les jardins. Les riverains et les promeneurs sont donc invité à envoyer une photo d’un bleuet sauvage s’ils en rencontrent un, en précisant la localisation du cliché. Pour le moment, plus d’une centaine d’observations ont été relevées dans l’Eure. Avec ces données, la CREA et le Département de l’Eure espèrent travailler avec les agriculteurs à préserver les différentes espèces messicoles en les invitant à une culture plus respectueuse de ces fleurs.

Pratique. La photo est à envoyer sur observatoire-du-bleuet@la-crea.fr