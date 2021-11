Saint-Lô : Travaux de voiries

Tout d'abord à partir de ce mardi 16 juillet et jusqu'au 19 juillet des travaux concernant des conduites de gaz sont effectués avenue des Cerisiers, la circulation se fait donc en alternance grâce à des feux tricolores et le stationnement y est interdit tout le long de la période des travaux.

Ensuite une concentration de réglementations temporaires concerne la place du Champ de Mars en totale rénovation.

-Jusqu'au 9 août, voie Sud, la circulation se fera sur une seule file avec alternat par feux tricolores. Le stationnement sera interdit dans l’emprise des travaux. Tout cela est du aux tranchées faites pour l'éclairage et l'éléctricité. En pratique il est possible de circuler et la majorité des places de stationnement sont encore disponibles.

-A partir du 22 juillet de gros travaux de réalisation de voiries, de parkings ou de végétation débuteront et la circulation risque d'être plus largement impactée.

-Du 29 juillet au 30 août la circulation sera interdite dans les 2 sens sur la voie Sud de la place du Champ de Mars, y compris dans le carrefour avec la rue de Beaucoudray et la rue Docteur Leturc.

La rue de Beaucoudray, la partie Nord de la rue Docteur Leturc, la rue du Mouton et la voie Nord de la place du Champ de Mars resteront accessibles pour les riverains et commerces mais seront des voies sans issues. La déviation se fera dans les 2 sens de circulation, par la voie Est du Champ de Mars, la rue Vieillard de Boismartin et l’avenue de Verdun. Le stationnement sera interdit dans l’emprise des travaux.