Bastille à la conquête du pouvoir

Bastille a démarré comme un projet solo en 2010 du chanteur-compositeur-interprète Dan Smith, qui a décidé plus tard de former un groupe. Ce dernier se regroupe alor autour de trois musiciens, ils prennent très rapidement d'assaut les charts anglais et le coeur du public avec leur premier album "Bad Blood". Un disque dopé aux percussions et au synthétiseur, immédiatement classé sur la plus haute marche du Top Albums britannique à sa sortie en mars. Ce succès surprise, Bastille (car Dan Smith est né le 14 juillet) le doit au carton de son superbe titre "Pompeii" qui passe en ce moment à l'antenne, écoulé à plus de 400.000 exemplaires en Grande-Bretagne et dont le clip cumule près de 30 millions de vues sur YouTube. Après avoir assuré les premières parties d'artistes comme Emeli Sandé, Two Door Cinema Club ou Muse, le groupe sortait enfin de l'ombre et traçait seul son petit bout de chemin.

Depuis, le groupe est très présent sur la scène européenne et poursuit aujourd'hui l'exploitation de son premier opus avec un sixième single. Le choix du groupe s'est porté sur "Things We Lost in the Fire". Joliment réalisé à la David Lynch, auquel le groupe voue un véritable culte, le clip met en scène la fin d'une relation et ses conséquences...

Actuellement en pleine tournée d'été partout en Europe, le groupe est notamment passé par Paris la semaine dernière et il reviendra pour ceux qui n'ont pas pu en profiter le 26 novembre dans la capitale au Bataclan.