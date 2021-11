Au tribunal de Rouen : doutes autour d’un mort

Il était 17h50, le 9 février dernier, lorsque les policiers furent avisés d’un accident mortel, avenue du Président Allende, à Canteleu. Ils découvrirent un homme allongé sur le sol à côté de la portière ouverte d’un véhicule. L’automobiliste s’était rassis et attendait. La victime, grièvement blessée, décéda le lendemain matin. Début juillet, le conducteur a comparu devant le tribunal correctionnel de Rouen pour homicide involontaire.

“ Je revenais d’un repas avec mon épouse, indique-t-il aux juges. Il ne nia pas qu’il avait bu.

- Connaissiez-vous cette route ?

- Oui. J’habite à 800 mètres.

- Vous redémarrez au feu quand vous voyez un homme au loin, au milieu de la route.

- On roulait au pas. Je suis passé derrière lui. Quand je suis arrivé à sa hauteur, je l’ai vu basculer vers l’arrière. J’ai freiné et braqué à droite.

- Plusieurs témoins disent qu’au moment où le véhicule s’est immobilisé, la personne avait la tête sous la voiture. Les fractures de la victime sont davantage compatibles avec un enfoncement.

- Franchement, je ne comprends pas.

- Vous ne croyez pas que tout simplement, sans faire chuter cette personne, vous lui avez roulée dessus ?

- Non", a-t-il répondu, avec véhémence.

Incertitudes

A-t-il été écrasé ? A-t-il été agressé avant de tomber à la renverse sur la chaussée ou, s’est-il jeté sous les roues de l’automobiliste ? La victime, d’origine marocaine, avait le mal du pays. Avant l’accident, il s’était rendu à une fête et en était sorti très alcoolisé.

L’expert n’a pas exclu “l’hypothèse d’un coup qui aurait été porté lors d’une précédente agression”, a rappelé la défense. Selon le médecin du Samu, "les blessures seraient incompatibles avec un accident de la circulation.” Quant au témoignage de l’autre conductrice, il aurait été faussé de par sa position.

Le prévenu a été relaxé.