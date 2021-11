La justice fait plonger un avocat à Caen

A l’audience du 11 juin dernier, comparaît un avocat de 64 ans, déjà radié de l’ordre des avocats de Caen pour banqueroute et abus de confiance entre 2007 et 2011. Il avait intégré la profession en 1999 par le jeu des équivalences. Il se spécialise dans la vente de fonds de commerce. D’importantes sommes d’argent sont dès lors en jeu, et, en principe pour la sécurité des transactions, placées sur des comptes bloqués. Mais, en 2007, à court de trésorerie, il est entraîné dans un système de “cavalerie” : il commence à puiser dans les comptes de certains clients pour en payer d’autres. Comptes personnels et professionnels sont alors mélangés jusqu’en 2011. Là, il est chargé de suivre la vente d’un Bar-Brasserie en région parisienne. Se trouvant dans l’incapacité de fournir les 250 000 € du montant de la transaction, la société créditrice, placée en redressement judiciaire, se retrouve désormais en liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur parisien, par le biais du procureur de la république et du barreau de Caen, met alors à jour l’abus de confiance.



Dépassé par la situation



L'accusé explique le début de la cavalerie par la remise de chèques sans provision, qu’il a assumé seul par des moyens frauduleux. La présidente s’étonne que ce juriste n’ait pas plutôt utilisé les voies légales à sa portée, afin d’éviter de sombrer dans l’engrenage. Le procureur parle d’incompétence, et requiert trois ans de prison avec sursis, l’interdiction de gérer à vie, au moins dix ans de faillite personnelle, et l’obligation d’indemniser ses victimes.

L’avocat de la défense plaide le fait qu’il est arrivé dans ce métier sans formation et s’est retrouvé dépassé par la situation. Le 11 juillet le tribunal rend son délibéré : il est condamné à 30 mois de prison, dont 24 mois avec sursis. La partie ferme de sa peine sera exécutée sous bracelet électronique.