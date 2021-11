Mobiles : l'opérateur Orange lance le premier réseau 4G à Rouen

Orange ouvre aujourd'hui son réseau 4G à Rouen. Quels en seront les avantages pour les utilisateurs?

"Cela leur apporte un fort accroissement de la vitesse de transmission et donc du débit disponible sur le réseau mobile. Concrètement, la 4G permet de multiplier les capacités de l'actuelle a 3G par dix. Grâce à la fréquence que nous utilisons pour la 4G, on peut atteindre un débit maximum allant jusqu'à 150 Mbit/s. Pour rappel, avec le réseau 2G, les utilisateurs avaient accès à un débit de 100ko. Les usages du téléphone sont démultipliés : streaming, visio conférence, TV haute définition".

Quel est le calendrier du déploiement de votre réseau ?

"Avec la ville de Rouen, Deauville et Trouville sont également équipés aujourd'hui. Très rapidement, nous allons densifier le réseau en nous concentrant sur les villes importantes, la petite couronne de Rouen et les grands axes. Caen aura accès à la 4G avant la rentrée universitaire.

A partir de ce jour, nous allons équiper un à deux sites par jour en Seine-Maritime. Courant 2014, nous devrions être présents dans toute la Communauté d'agglomération rouennaise".

Quels ont été les travaux nécessaires pour sa mise en place?

"Nous avons dû mettre en place de nouveaux boitiers sur la centaine d'équipements que nous avons à Rouen. Sans compter que nous avons profité de ces travaux pour refaire l'installation de tous les équipements 2G et 3G. Nous avons choisi de faire appel à un équipementier français, Alcaltel, pour la fourniture du matériel".

Que doit-on faire pour avoir accès à la 4G? Et à quel prix ?

"Il faut avoir un matériel compatible avec la 4G: téléphone, carte sim et bien sûr un forfait adapté. A Rouen, les intéressés doivent passer par Orange, car nous sommes aujourd'hui le seul à la proposer. Les forfaits sont un peu plus chers – environ 5€ de plus en moyenne - que ceux proposant la 4G, au regard de l'investissement que nous avons réalisé pour sa mise en place. Acheter les fréquences et adapter tout notre équipement a un coût".

L'installation de ce matériel inquiète parfois les riverains qui craignent que les antennes équipées pour la 4G émettent plus d'ondes. Qu'en est-il ?

"Nous nous en tenons strictement aux réglementations françaises et européennes. La puissance radio qui se dégage de nos antennes se situe entre 10 et 100 fois inférieure aux normes fixées. En outre, dans l'esprit du public, ce sont les antennes qui posent problème. Or il faut savoir que les ondes que l'on reçoit par le biais de ces antennes sont bien inférieures à celles qu'émet un portable".

Tous les opérateurs se mettent à la 4G. Une course pour avoir une longueur d'avance ?

"La 4G est importante car elle permet un usage intensifié de son mobile. Cela fait des années que nous travaillons pour que notre réseau et notre couverture soient les plus efficaces possibles. Et nous sommes aujourd'hui le premier opérateur en terme de couverture de réseau. Développer la 4G doit nous permettre de conserver et même d'augmenter notre longueur d'avance".

Orange travaille aussi à Rouen au déploiement de la fibre optique. Où en sont les travaux ?

"Nous avons aujourd'hui, sur Rouen, 6 500 personnes éligibles à la fibre. Les premiers clients viennent d'être raccordés à Mont-Saint-Aignan. Les travaux pour l'équipement de l'ensemble des communes de la Crea débuteront en 2015. D'ici 2020, l'ensemble de la communauté d'agglomération sera raccordée".