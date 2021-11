En CFA, Avranches et Cherbourg sont ainsi dans le groupe D, avec les réserve de Nantes et Bordeaux, Saint-Malo et Concarneau notamment. En CFA 2, la réserve de Malherbe n'a pas été placée dans le même groupe que Saint-Lô et Hérouville. Ces deux clubs retrouveront sur leur chemin notamment, les réserves de Rennes, Guingamp, Brest, Laval et Lorient. Le CFA reprendra le 17 août, le CFA 2, la semaine suivante.