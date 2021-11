Tendance Ouest : partenaire des plus grands événements de l'été

De nombreux rendez-vous vous attendent et ça commence dès ce week-end avec deux événements Tendance Ouest!

Tout d'abord ce vendredi et samedi 19 et 20 juillet avec le festival Art Sonic à Briouze, un moment incontournable pour tous les amateurs de musique en plein air dans la région.

S'y côtoieront des artistes comme I AM, Mass Hysteria, Alpha Blondy, Féfé et beaucoup d'autres. L'organisations proposera également des animations pour vos enfants le tout dans un cadre familial et sous le soleil

Pratique. Retrouver nos informations sur cet événement

Samedi 20 et dimanche 21, Tendance Ouest sera également présent à Ouville, pour le championnat de France de Motocross, un rendez-vous à ne pas rater avec de nombreuses animations: freestyle, trial, cracheur de feu, concert, feu d'artifice.

Pratique. Retrouver nos informations sur cet événement

Le vendredi 26 juillet, au casino de Luc-sur-Mer se produit le groupe de Greg Zlap avec la 1ère Radio Indépendante de Normandie. Ce concert gratuit sur l'esplanade du casino promet d'être exceptionnel avec celui qui Johnny Hallyday avec son harmonica sur ces dernières tournées.

Ce même week-end nous serons également à Bayeux pour le festival "Tout un foin" le 26 et 27 juilet! Se produiront en concert Margaux Avril que vous avez découvert sur Tendance Ouest avec "L'air de rien". Mais aussi Alex Baupain, Fauve, Archimède et pleins d'autres. Projections de films en plein air également pendant les deux jours.

De juillet à sptembre Tendance Ouest est également partenaire de la tournée Skim School Tour qui regroupe initiation et démonstration de Skimboard avec Maunakéa.

Tout l'été remportez vos pass loisirs et vos places de concerts sur Tendance Ouest.