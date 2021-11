Appel à témoins : disparition inquiétante à Barfleur

La gendarmerie de Saint-Vaast-la-Hougue lance ce lundi 15 juillet un appel à témoins pour tenter de retrouver la trace d'Annie Haedens.

Cette ressortissante belge, âgée de 68 ans, était seule dans le Val de Saire quand elle a disparu. La dernière commune qu'elle a fréquenté est Barfleur, le 3 juillet dernier soit il y a 12 jours. Les gendarmes ont retrouvé sa voiture, une Peugeot 206 grise, sur le parking de la plage de Jonville, à Réville.

Blonde aux yeux bleus

Annie Haedens a les cheveux blonds coupés en carré, les yeux bleus (elle porte des lentilles permanentes), elle mesure 1m65 et pèse entre 60 et 65 kilos. Elle parle français, néerlandais, allemand et anglais.

La gendarmerie appelle toute personne ayant des éléments qui pourraient permettre de retrouver cette personne à la contacter au 02.33.23.31.90.