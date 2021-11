Montgolfière sur la route : les trois passagers indemnes

L'incident de montgolfière qui s'est déroulé ce matin sur la commune La Sauvagère, n'a heureusement eu que peu de conséquences. Trois passagers étaient à bord et ont pu rejoindre la terre ferme alors que le pilote de l'engin a eu à faire face à une situation inattendue : une "panne de vent" l'a obligé à atterrir en urgence sur l'accotement de la D908 entre Domfront et La Ferté-Macé. Seul dégât à déplorer : la toile du ballon s'est accrochée à la cîme d'un arbre et devra sans doute être rapiécée.