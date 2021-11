Météo : Chaude semaine en perspective en Basse-Normandie

Le beau temps est de rigueur en ce mois de juillet dans la région, les vrais normands vous dirons qu'il fait bien trop lourd, mais nous sommes quand même une majorité à nous réjouir de pouvoir enfin sortir de chez nous en short et polo car il aura falllu attendre longtemps cette année. Cette semaine encore le soleil va taper et il sera prudent de bien se protéger.

Le temps des prochains jours

Mardi 16, il fera beau partout dans la région même si quelques nuages draperont le soleil, il fera entre 20° sur les côtes le matin et 23° dans les terres, l'après midi les températures iront jusqu'à 28° dans l'orne et 25° dans le Calvados et la Manche. Mercredi, le temps sera à peu près semblable à celui de mardi avec des nuages peut-être légèrement plus présent sans altérer pour autant les températures d'environ 22° le matin et 27° l'après-midi (23° sur la pointe du Cotentin).

Jeudi, vendredi et l'ensemble du week-end quasiment aucun nuage ne devrait venir assombrir le tableau, et le soleil sera seul maître du ciel Normand. Les températures ne cesseront d'osciller entre entre 20 et 23° le matin et 24 et 29° l'après-midi, ce qui promet un excellent week-end à l'ensemble des Normands pour profiter des nombreuses activtées proposées dans la région que vous pouvez retrouver en continu sur Tendance Ouest et tendanceouest.com.

