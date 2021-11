Justin Timberlake dévoile "Take Back the Night"

Après six ans sans nouvel album, pour s'être concentré sur sa carrière cinématographique, le chanteur dévoile un single baptisé "Take Back the Night" qui annonce la sortie prochaine de la deuxième partie de l'album "The 20/20 Experience", attendue le 30 septembre dans les bacs.

Une surprise, étant donné que, quelques jours plus tôt seulement, il avait mis en ligne le clip polémique de son précédent single, "Tunnel Vision", du premier volume de "The 20/20 Experience". Le chanteur a donc arrêté la promotion d'un album en pleine exploitation pour enchaîner sur un nouvel opus à paraître et déjà très attendu. On y découvre, les dates de sortie des singles "Suit & Tie" et "Mirrors" et de l'album "The 20/20 Experience".

Même s'il tourne la page de son troisième opus, le chanteur n'a semble-t-il pas décidé de réduire la durée de ses titres, que certains fans et critiques ont jugée excessive, ainsi "Take Back the Night" ne dure pas moins de 6 minutes.