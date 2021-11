La grande influence des Normands

“Au-delà du héraut Guillaume Le Conquérant, tout le monde a oublié l’influence que les Normands ont exercé à travers l’histoire. C’était l’un des grands peuples du monde : des aventuriers sans argent qui n’avaient que leur bravoure”, estime Catherine Forestier, directrice de la publication. L’ouvrage entend illustrer cette vérité et rappeler que, “à l’heure où l’on recherche des raisons d’être fiers de sa région, pas besoin d’aller plus loin” !

Ces Normands, on en retrouve les traces en Italie du sud et en Sicile, où ils ont imposé leur droit et leurs modèles. Et dans les veines d’Elizabeth II coule encore du sang normand : celui de Guillaume !

L’empreinte des Normands, Hélène Boivin, 144 pages, 24,90€.