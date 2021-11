FCR : Yvon Robert "déçu" par la décision de la DNCG

"C'est une grande déception, d'autant plus grande que les efforts consentis par Thierry Granturco et les actionnaires du club ont été à la hauteur des enjeux de la saison en mobilisant leurs fonds propres" ajoute le maire de Rouen. Malgré le soutien de la Ville mais aussi du Conseil Régional, le DNCG a confirmé sa volonté de rétrograder le FCR. Ce dernier va faire appel de cette décision auprès du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).

"Notre ambition reste intacte et notre détermination pleine et entière our accompagner l'émergence d'un grand club à Rouen" conclut Yvon Robert.