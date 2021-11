Le Parc des expositions changera de visage en 2014

La commission d'appel d'offres s'est réunie le jeudi 4 juillet, en mairie de Caen. Une semaine plus tard, jeudi 11, le conseil municipal permettait au maire Philippe Duron de signer au plus vite les marchés pour lancer les travaux de reconstruction du Parc des Expositions, avec une enveloppe qui ne pourra pas dépasser plus de 10 millions d'euros. Lors des intempéries du 12 mars dernier, le toit du hall principal s'était effondré sous le poids de la neige, condamnant toute exploitation du site.

Livraison attendue en juin



"Nous devions le faire rapidement pour que les travaux commencent le plus vite possible, avec nous l'espérons une livraison en juin prochain, afin d'être prêt pour les Jeux équestres mondiaux qui auront lieu fin août et début septembre, expose Jean Louis Touzé, maire adjoint à Caen en charge des bâtiments publics. Compte tenu des événements à venir, on n'a pas le droit d'être en retard." Le chantier sera cependant suspendu pendant la foire internationale en septembre.

Afin que le coût global des travaux soit pris intégralement en charge par les assurances, la municipalité n'a pas eu d'autre choix que de reconstruire à l'identique la structure du bâtiment. Pour cela, il a fallu casser la façade afin de pouvoir faire passer les engins de chantier. "Et nous en profitons donc pour donner un nouveau look à l'entrée, plus moderne." Les escaliers situés à l'entrée seront également repoussés de quelques mètres sur les côtés, pour agrandir l'espace d'accueil. Surtout, le nouveau toit ne sera pas plat ou en dents de scie comme l'était le précédent. Il se composera de quatre côtés pentues, au cas où un nouvel épisode neigeux d'envergure se reproduise.

