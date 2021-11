Rouen : bretelle fermée Place Saint-Paul pour l'accès à la N 28

Après l'incendie du Pont Mathilde, une réhabilitation semblait nécessaire pour le bon fonctionnement de cette infrastructure. Les travaux de remise en état des chaussées, des ouvrages d’art et des équipements comprennent principalement : la réfection de l’étanchéité d'un pont (passage inférieur de Martainville), le nettoyage de l'intérieur du tube de droite de la couverture Est et la remise en état de la chaussée de la RN28 sur une section d'environ 800 mètres.

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2013 : La circulation sera maintenue par un basculement du sens Rouen-Abbeville sur la voie de gauche du sens opposé.

La bretelle permettant l'accès à la RN 28 en direction du nord au niveau de la Place Saint Paul sera fermée et les usagers venant de l'est (Amfreville-La-Mivoie, Bonsecours) devront emprunter la déviation mise en place.

Les usagers venant de l'Ouest (Barentin) par les quais hauts et bas de Rouen rive-droite ne pourront plus tourner à gauche au feu de la Place Saint Paul et devront rejoindre la RN28 par la bretelle, réaménagée suite à la fermeture du Pont Mathilde, située avant la station service.

Il est donc conseillé d'éviter la Place Saint-Paul pendant les deux prochaines semaines.