Non-cumul des mandats adopté : Philippe Duron va devoir faire un choix

Responsable du projet de loi pour le groupe socialiste, elle a senti le soutien d'une assemblée qui dans sa majorité, est acquise à cette petite révolution. Au printemps prochain, il faudra certainement que le texte soit de nouveau soumis au vote de l'assemblée nationale. 300 votes "pour" seront nécessaires pour qu'il soit définitivement validé. C'est donc bien parti.



Pas avant 2017



"A la fin de la législature en cours, un parlementaire, qu'il soit député, sénateur ou député européen, ne pourra plus cumuler avec un mandat exécutif local, c'est-à-dire avec un mandat de maire, maire-adjoint, président et vice-président de région, président et vice-président de département, ainsi qu'au niveau des intercommunalités, explique Laurence Dumont. Mais on pourra encore être conseiller municipal, conseiller régional ou général."

A Caen, cette nouvelle loi obligera le député-maire, Philippe Duron, à faire des choix. Il a d'ores et déjà indiqué qu'il opterait pour la mairie plutôt que pour le Parlement. Reste à savoir combien de députés actuels, une fois élus ou réélus à la tête d'une mairie, donneront leur démission à l'Assemblée Nationale au lendemain des prochaines municipales de mars 2014, anticipant l'entrée en vigueur de la loi contre le cumul des mandats en 2017. Aujourd'hui, 80% des parlementaires sont dans cette situation. "Parlementaire, c'est un travail à temps plein, croyez-moi", conclut Laurence Dumont.

Audio > Laurence Dumont et le cumul des mandats