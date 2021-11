Stade Malherbe : Un joueur "prêté", très polyvalent

“Je m’étais dit que je ne retournerai pas en Ligue 2”, se souvient le joueur formé à Brest et très vite mis au parfum du haut niveau national. A 22 ans, le Breton natif de Morlaix s’apprête pourtant à retrouver l’antichambre de l’élite. Il s’est engagé avec le Stade Malherbe sous forme de prêt, après avoir prolongé son contrat à Lorient de deux ans.

Un milieu polyvalent

“J’avais l’intention de partir pour jouer mais je souhaitais rester à Lorient car c’est un club qui me plaît. J’ai eu quelques contacts avec Sochaux et Bastia, mais Caen était le meilleur choix.”

Au sortir d’une saison qu’il juge lui-même “mauvaise” avec seulement quatre titularisations en championnat, Mathias Autret veut retrouver du temps de jeu pour provoquer le “petit déclic” dont il a besoin.

“On est très content qu’il soit là parce qu’on le suit depuis longtemps”, indique Patrice Garande. “Raphaël Guerreiro ne serait jamais parti à Lorient si Mathias Autret n’avait pas été dans la balance”, ajoute Alain Cavéglia, directeur sportif. Ce que Caen aime chez ce joueur ? Sa polyvalence, puisqu’il peut jouer à tous les postes au milieu.